Mbappé avantagé, il dénonce un scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un but salvateur contre Brest (2-1), Kylian Mbappé n’aurait peut-être pas du terminer le match. Et pour cause, quelques minutes avant de trouver le chemin des filets, l’attaquant du PSG aurait pu être expulsé pour une faute grossière sur Haris Belkebla. C’est en tout cas l’avis de Jérôme Rothen qui estime que le crack de Bondy a été avantagé par son statut.

Après la désillusion contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG se déplaçait à Brest et devait absolument s'imposer pour ne pas voir l'OM revenir dans la course au titre en Ligue 1. Résultat, les Parisiens se sont imposés grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match. Néanmoins, l'attaquant du PSG aurait pu être expulsé quelques minutes auparavant comme l'explique Jérôme Rothen.

«Il n'est pas expulsé parce que c'est Kylian Mbappé !»

« Si l'arbitre ne le voit pas, le VAR sert bien à quelque chose. Si c'est Belkebla et pas Mbappé qui fait ce geste, il y a carton rouge d'office. C'est sûr ! C'est un arbitrage à deux vitesses, les stars et les autres. Ça a toujours existé. Quand tu joues à Paris, Marseille ou Lyon, tu es un peu protégé. Ces gestes-là ne doivent pas arriver, il y a de l'agressivité mal placée, et ça doit être sanctionné ! Si tu laisses ça, comment tu expliques aux joueurs qu'il n'y a pas eu expulsion ? C'est la porte ouverte à tout. Il n'est pas expulsé parce que c'est Kylian Mbappé ! », lance l’ex-joueur du PSG au micro de RMC . Et Pierre Lees-Melou partageait également cette analyse.

«Pour moi, il y a un joli coup de pied»