Messi protégé ? L’incroyable complot révélé en Espagne

Mardi soir, Erling Braut Haaland a fait parler la poudre. Lors de la démonstration de Manchester City contre le RB Leipzig (7-0), le buteur norvégien a inscrit un quintuplé avant d'être remplacé par Julian Alvarez à l'heure de jeu. Et vu d'Espagne, l'idée de Pep Guardiola était claire : protéger le record de Lionel Messi.

Et dire que certains ont douté de lui... Moins en forme depuis le début de l'année, Erling Haaland a fait taire ses détracteurs. Et de quelle manière ! Après le nul obtenu en Allemagne, Manchester City recevait le RB Leipzig pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Et les Citizens n'ont fait qu'une bouchée du club de Bundesliga s'imposant 7 buts à 0 grâce notamment à un quintuplé d'Erling Haaland... en seulement 63 minutes.

Guardiola remplace Haaland... pour protéger Messi ?

Pourquoi pas plus ? Pour la simple et bonne raison que Pep Guardiola a décidé de remplacer son buteur par Julian Alvarez à l'heure de jeu. Une surprise compte tenu du fait qu'Erling Haaland aurait pu continuer à empiler les buts. Et du côté de l'Espagne on crie même au complot. « Et au cinquième, Pep l’a remplacé », écrit MARCA sur sa Une, sous-entendant que le technicien espagnol a voulu préserver le record de Lionel Messi, qui était le seul jusque-là à avoir inscrit un quintuplé en match à élimination directe en Ligue des champions.

Haaland confirme qu'il voulait rester sur le terrain