PSG : Nouvelle bombe sur Neymar, «c’est presque fini»

La rédaction

Depuis son arrivée au club en 2017, la relation entre Neymar et les supporters du PSG n’a pas toujours été au beau fixe. Le Brésilien, très souvent blessé, a manqué de nombreuses rencontres importantes du club, et ce, en Ligue des Champions notamment. Blessé puis opéré à la cheville, on ne reverra pas le numéro 10 parisien de si tôt selon Daniel Riolo.

Alors qu’il réalisait l’un de ses meilleurs matchs de l’année 2023, Neymar s’était blessé face à Lille lors de la victoire 4-3 le 19 février dernier. Une nouvelle fois, c’est à la cheville que le Brésilien a été touchée. Alors qu’il ne devait uniquement manquer que 3-4 semaines de compétition, le PSG avait déclaré que l’ancien du FC Barcelone allait être opéré et allait surtout manquer l’intégralité du reste de la saison.

Neymar souhaite terminer sa carrière au PSG

Ces derniers jours, des informations de The Athletic avaient révélé que le Brésilien ne souhaitait absolument pas quitter le PSG, et qu’il se verrait bien terminer sa carrière à Paris. Pourtant, Neymar est loin de faire l’unanimité, alors que ce dernier avait déjà été poussé vers la sortie l’été dernier.

La blessure de Neymar « plus grave » qu’annoncé estime Daniel Riolo