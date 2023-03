Mercato : Zidane réclame déjà une star au PSG, bientôt le feu vert ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane pourrait finir par prendre les rênes de l’effectif du PSG. Et alors que la presse italienne a fait part d’une volonté du champion du monde de débarquer avec Paul Pogba dans ses valises, l’aventure turinoise du joueur pourrait prendre fin.

Paul Pogba n’y arrive décidément pas. De retour à la Juventus après une aventure de six années à Manchester United, le champion du monde tricolore s’est blessé dès la pré-saison et a été opéré du genou en septembre dernier. Physiquement trop juste pour disputer la Coupe du monde, Pogba a dû attendre le 28 février dernier pour retrouver le chemin des pelouses.

La Juventus songerait à rompre le contrat de Pogba

Après le Torino et une apparition face à la Roma le 5 mars dernier, Paul Pogba s’est à nouveau blessé et devrait être indisponible un mois à présent à cause d’une diminution à l’adducteur. La Juventus commencerait à en avoir assez en coulisse. Au point où une rupture du contrat de Paul Pogba, qui pèse particulièrement dans la masse salariale de la Vieille Dame , ne serait pas une option exclue par la Juventus selon la Gazzetta dello Sport.

Zidane penserait venir au PSG avec Pogba