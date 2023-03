PSG : Zidane écarté, un grand nom espéré avec Kylian Mbappé

La rédaction

Très décrié au Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, et notamment après l'élimination contre le Bayern Munich, parce qu’il ne parvient pas à poser sa patte sur le jeu de l’équipe, Christophe Galtier est annoncé sur la sellette. Luis Fernandez connaît le nom de l’entraîneur parfait pour remplacer l’ancien coach de Nice.

Les six défaites en un peu plus de huit semaines ont mis un énorme coup à la crédibilité de Christophe Galtier, en place au PSG depuis seulement neuf mois. Parmi ces défaites, celles contre le Bayern Munich sont d’autant plus importantes puisqu’elles ont causé une énième élimination dès les 8e de finale de la Ligue des champions.

« On aurait la belle équipe »

Si le PSG semble vouloir conserver Christophe Galtier en attendant peut-être la venue de Zinedine Zidane, Luis Fernandez, aujourd’hui consultant sur beIN Sports est plutôt favorable à la venue d’un autre grand nom, parfait selon lui pour gérer les égos et obtenir le meilleur du PSG : « L’entraîneur idéal qui serait super, ce serait Pep Guardiola. Il aurait pris Kylian Mbappé, il le mettrait tout seul et après il lui mettrait des joueurs autour de lui et il sortirait tous ceux qui n’avancent pas et ne courent pas et on aurait la belle équipe » .

