Le mercato du PSG s’emballe, il dénonce une fake news

En vue avec Villarreal, Pau Torres pourrait ne pas s’éterniser au sein du club espagnol à en croire Fabrizio Romano qui évoque un transfert à la prochaine intersaison. Pour ce qui est du supposé intérêt du PSG, le journaliste italien a calmé son monde.

Le PSG a prématurément été éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich dès le stade des 1/8èmes de finale. Il est donc déjà question du prochain mercato estival pour une nouvelle refonte d’effectif. Le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier que le PSG continuait de discuter avec Sergio Ramos pour prolonger son contrat, mais The Daily Mirror a confié ce lundi que les négociations étaient désormais en stand-by.

Une arrivée de Pau Torres ? « Le PSG ne sait même pas qui sera le prochain entraîneur»

Le Parisien a récemment fait savoir que Luis Campos, conseiller football du PSG, aurait coché le nom de Pau Torres pour le prochain mercato. L’Equipe a confirmé la tendance pour le défenseur de Villarreal. Pour autant, Fabrizio Romano a appelé au calme dans ce dossier en dénonçant même une fake news pour CaughtOffside . « Je n'ai pas connaissance d'un intérêt du PSG pour Pau Torres, malgré les rumeurs. Le PSG ne sait même pas qui sera le prochain entraîneur, il est donc trop tôt pour prédire des cibles de transfert concrètes ».

Fabrizio Romano tease un transfert de Pau Torres