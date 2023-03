Rien ne va plus entre Neymar et le PSG, le bras de fer est lancé

Axel Cornic

Un nouveau grand ménage est annoncé au Paris Saint-Germain après l’échec en Ligue des Champions et Neymar semble en être le symbole. Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, le Brésilien serait devenu persona non grata et sa récente blessure n’a en rien arrangé les choses, puisqu’au PSG on espère bien pouvoir s’en débarrasser.

Entre Neymar et le PSG, ça a toujours été une histoire de « je t’aime, moi non plus ». Arrivé en 2017 pour devenir la nouvelle grande star du club, le Brésilien n’a jamais fait l’unanimité et ses envies de départ n’ont fait qu’écorner encore plus son image auprès des supporters.

Un été 2022 agité, mais infructueux

Ce feuilleton aurait pu connaitre sa fin l’été dernier. Après la prolongation record de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG et plus précisément Luis Campos aurait tenté de trouver un nouveau club à Neymar. D’ailleurs, plusieurs sources assurent que ces deux évènements seraient très liés, puisqu’un départ de Neymar aurait été évoqué lors des négociations pour le nouveau contre de Mbappé.

Un nouveau départ se dessine...

Un avenir en Premier League a notamment été évoqué, avec Chelsea qui a rêvé de recruter un autre indésirable du PSG, après Thiago Silva ou Thomas Tuchel. Finalement rien ne s’est fait, mais un départ de Neymar est revenu sur le devant de la scène en cette fin d’hiver. L’échec en Ligue des Champions et sa nouvelle blessure à la cheville semblent en effet avoir convaincu les Parisiens qu’un départ est la seule solution.

Et un nouvel échec aussi ?