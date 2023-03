Thomas Bourseau

Alors qu’il a manqué plusieurs gros rendez-vous européens du PSG en raison de diverses blessures au fil des années, Neymar est tout de même parvenu à apporter sa pierre à l’édifice sur le plan marketing pour le club de la capitale qui a intégré le club des milliardaires grâce au Brésilien.

A l’âge de 25 ans, Neymar quittait le FC Barcelone à l’été 2017 afin de sortir de l’ombre de Lionel Messi et de devenir la figure de proue du projet sportif du PSG. Transfert le plus cher de l’histoire du football avec 222M€, montant de la clause libératoire de son ancien contrat au Barça , Neymar a été une valeur sportive importante pour le PSG bien qu’il n’ait pas été aussi régulier qu’on l’attendait pour des raisons physiques notamment.

Neymar a fait entrer le PSG dans une autre dimension

Au niveau marketing, le PSG a frappé très fort grâce à Neymar. Selon les chiffres de Forbes , relayés par The Athletic, la valeur du Paris Saint-Germain est passée de 787M€ à 3Md€ depuis l’annonce du transfert de Neymar. De quoi lui permettre de consolider sa place parmi les joueurs les plus emblématiques du football mondial.

Le PSG veut le virer, Neymar prend une décision fracassante https://t.co/FzBrg9I763 pic.twitter.com/ycRbigQBUB — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

«Le plus gros flop de l'histoire du football»