Mercato : C’est la crise au PSG, ils sont en danger

Le PSG s’est une nouvelle fois planté dans sa quête de Ligue des champions. La faute notamment à un mercato inabouti ? C’est un constat que Luis Campos a dressé en septembre dernier et il semblerait que quelques éléments soient déjà en danger pour leur avenir à Paris. Explications.

Le Paris Saint-Germain voulait rêver plus grand bien avant l’arrivée des propriétaires qataris en 2011. Et depuis le projet QSI, ce rêve s’est décuplé comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’avait affirmé dès le lancement du projet en question avec la Ligue des champions. Cependant, cette édition 2022/2023 de la C1 ne sera encore une fois pas la bonne pour le PSG puisque le club parisien s’est une nouvelle fois fait éliminer dès le stade des 1/8èmes de finale.

Le duo Campos-Galtier s’est avoué vaincu l’été dernier

Luis Campos avait été nommé conseiller football du PSG en juin 2022 pour lancer une révolution au Paris Saint-Germain en mettant un terme à l’ère des strass et des paillettes selon Nasser Al-Khelaïfi comme le président du club l’affirmait au Parisien . Et alors que Christophe Galtier a été placé sur le banc de touche du PSG pour travailler en tandem avec Campos, le duo a échoué à plusieurs niveaux cette saison et notamment au niveau du recrutement comme Campos en personne l’avait assuré en septembre dernier.

Entre les incontournables et les intouchables, Campos a déjà ses cibles pour le mercato