Sans pitié, le PSG leur réserve une très mauvaise surprise

La rédaction

Cette saison 2022/2023 n’est pas celle de toutes les réussites pour le Paris Saint-Germain, bien au contraire. Un mercato jugé raté par les observateurs, des résultats inquiétants et une énième élimination en 8e de finale de Ligue des champions. Pour remédier à la situation, Christophe Galtier et Luis Campos ne feront aucun cadeau aux joueurs cet été.

Déçu du dernier mercato estival, le PSG souhaite se rattraper sur le prochain. Pour ce faire, il faudra dégraisser l’effectif comme ce fût déjà le cas l’été dernier. En dehors de Lionel Messi et de Sergio Ramos, en fin de contrat le 30 juin prochain et dont l’avenir n’est pas encore scellé, les joueurs du PSG ont tout intérêt à saisir la moindre opportunité de se montrer d’ici la fin de saison s’ils veulent faire partie du groupe après l’été.

Des joueurs du PSG menacés

Selon le journal L’Équipe , Christophe Galtier et Luis Campos seraient remontés après les éliminations du PSG en Coupe de France et en Ligue des champions et menaceraient une partie non négligeable de l’effectif en vue du prochain mercato. Le duo Galtier-Campos vise à rectifier rapidement le tir en concernant essentiellement la classe moyenne du vestiaire qui ne convainc pas le club pour la fin de la saison. Seuls Vitinha et Nordi Mukiele sortiraient du lot, toujours selon L’Équipe .

Un mercato à rattraper

L’été dernier, la direction du PSG avait annoncé sans filtre à de nombreux joueurs qu’ils ne faisaient plus partie du projet. Pour cette raison, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Rafinha et Leandro Paredes ont quitté le club. Malgré un mercato bien loin du bling-bling habituel pour les remplacer, le PSG n’a pas réussi à renforcer son équipe en passant à côté de joueurs comme Robert Lewandowski ou Milan Skriniar. Le club pourrait donc de nouveau mettre la pression sur certains joueurs à l'avenir...