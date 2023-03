Mbappé perd ses nerfs, le recadrage est immédiat

La rédaction

Ce samedi, le PSG s’est imposé dans la douleur face à Brest (2-1), mais le but dans les arrêts de jeu de Kylian Mbappé qui a permis au club de la capitale de l’emporter fait débat puisque le capitaine du soir aurait pu être exclu quelques minutes plus tôt. Une ancienne figure du PSG tombe sur l’attaquant français.

Le Paris Saint-Germain a tremblé face au Stade Brestois. Attendu au tournant après l’élimination en Ligue des champions, le club de la capitale devait se reprendre et assurer sa place de leader de la Ligue 1. Il a fallu attendre la 90e minute pour que Kylian Mbappé libère le PSG. Le but de la victoire aurait pu ne jamais voir le jour puisque l'attaquant a été l’auteur d’un vilain geste sur Haris Belkebla cinq minutes auparavant, qui aurait pu valoir un carton rouge. Un coup de pied grossier qui témoigne de la nervosité de l’attaquant français, capitaine ce samedi à Brest.

« Un capitaine doit montrer le bon exemple »

Luis Fernandez, aujourd’hui consultant pour beIN Sports , en veut à Kylian Mbappé. Interrogé par Le Parisien , l’ancien joueur et entraîneur du PSG, ne comprend pas le geste d’humeur du génie français : « Il n’est pas un capitaine expérimenté mais un capitaine ne doit pas se comporter ainsi. Je n’oublie jamais qu’il est encore jeune mais son geste est surprenant, poursuit Fernandez. Aujourd’hui, un capitaine doit montrer le bon exemple » . Contre Brest, Kylian Mbappé honorait seulement sa deuxième titularisation avec le brassard de capitaine autour du bras, après celle contre le Pays de Cassel en Coupe de France en janvier dernier.

