Mbappé et Messi au cœur d’une manipulation au PSG ?

Éliminé en Ligue des Champions, le PSG vise désormais un 11ème titre de champion de France. Mais la formation parisienne semble avoir pris un coup derrière la tête après la défaite face au Bayern Munich (3 - 0 sur l’ensemble des deux matchs. Pire, un problème récurrent est de nouveau mis sur la table : Christophe Galtier est-il le vrai maître à bord ? Pour Habib Beye, la réponse est évidente.

Les années passent et se ressemblent pour le PSG. Toujours critiqué pour son manque de cohérence sportive, le club de la capitale n’a pas réussi à mettre les pendules à l’heure cette saison, malgré une volonté de « révolution » annoncée par le président Nasser Al-Khelaïfi en personne l’été dernier. La venue d’un entraîneur moins réputé à l’échelle mondiale (Christophe Galtier), d’un conseiller sportif réputé pour flairer les bons coups (Luis Campos), et de certains joueurs, n’aura pas suffit pour remettre le club sur de bons rails. Mais un problème majeur subsiste, Christophe Galtier a-t-il les pleins pouvoirs ? Peut-il se permettre de mettre sur le banc, ou de critiquer certaines vedettes ?

« Galtier ne dit pas la vérité, ou il est manipulé »

Désormais entraîneur, à côté de son poste de consultant, l’ancien défenseur de l’OM Habib Beye, s’est exprimé au micro de Canal + sur le projet parisien. « Je me dis soit Galtier ne dit pas la vérité, soit il est manipulé pour ne pas heurter les joueurs qui sont intouchables. Le projet cela ne doit pas être Messi, Mbappé et Verratti. C’est donner le pouvoir à un entraîneur. Quand Thomas Tuchel a commencé à avoir ce pouvoir, on le lui a repris. Leonardo a voulu asseoir son autorité » .

