Improbable, le PSG peut réaliser un coup historique !

La rédaction

Après une élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France, que reste-t-il à jouer pour le PSG ? La Ligue 1, certes, mais on le sait, ce n'est pas l'ambition du PSG au moment d'aborder une nouvelle saison. Cependant, aussi surprenant que cela puisse paraître par rapport aux critiques faites au PSG de Christophe Galtier, le club de la capitale pourrait marquer l'histoire du championnat de France cette saison.

Le PSG peut-il remporter les onze derniers matchs de la saison de Ligue 1 ? Si les joueurs de Christophe Galtier réussissent, ils pourront encore marquer 33 points et finir la saison à 99 points, ce qui serait alors un record comme l'explique Le Parisien.

Un record déjà détenu par le PSG

Lors de la saison 2015-2016, le PSG avait déjà battu le record du nombre de points avec 96 points. Une saison ponctuée bien évidemment par un titre de champion de France avec 30 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites. Pour un total de 102 buts marqués et seulement 19 encaissés. De plus, le dauphin du PSG, l'Olympique Lyonnais avait terminé à 21 points de l'ogre parisien. Une autre époque.

Il rêve de Mbappé, le PSG connaît le prix https://t.co/cHIE4C0CpF pic.twitter.com/CGi65Mplsx — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Difficile de battre ce record

Ainsi, malgré les nombreuses critiques qui s'abattent sur Christophe Galtier et Luis Campos, le PSG pourrait réaliser une saison historique en Ligue 1 en cas de sans faute. Néanmoins, le club devra se défaire de plusieurs équipes en grande forme qui pourraient les empêcher de battre ce record, ou au moins de l'égaler, avec au moins 10 victoires. Il reste notamment au PSG la réception de Rennes et Lyon, ainsi que des déplacements à Lens et Nice.