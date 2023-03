Fou de rage, il explose dans le vestiaire du PSG

Pierrick Levallet

Après la défaite contre le Bayern Munich mercredi dernier, Christophe Galtier a pointé du doigt la relance d'El Chadaille Bitshiabu avant le premier but bavarois. Ce n'est pas la première fois que l'entraîneur parisien incrimine un jeune joueur. Il y a quelques semaines, Warren Zaïre-Emery faisait les frais de quelques remarques après le match nul contre Reims. Et Christophe Galtier n'aurait pas été tendre dans le vestiaire.

Après le naufrage contre le Bayern Munich, Christophe Galtier n’avait pas été tendre avec l’un de ses jeunes. En effet, l’entraîneur du PSG avait pointé du doigt la relance d’El Chadaille Bitshiabu plutôt que de souligner la perte de balle de Marco Verratti. Sa déclaration a été mal reçue par les supporters parisiens, surtout que ce n’est pas la première fois que cela arrive.

Avant Bitshiabu, Galtier a incriminé Zaïre-Emery

En janvier dernier, le PSG concédait le nul face à Reims (1-1). Warren Zaïre-Emery, en partie fautif sur le but de l’égalisation de Folarin Balogun à cause d’une mauvaise passe, n’avait alors pas échappé à une petite remarque de Christophe Galtier. « Je suis très satisfait des entrées de Warren même s'il y a eu un petit couac en fin de match face à Reims (1-1), mais cela ça fait partie de la jeunesse » lançait l’entraîneur parisien, alors que Marquinhos et Sergio Ramos étaient également fautifs puisqu’ils ont été pris de vitesse par l’international anglais.

L’entraîneur du PSG a laissé éclater sa colère dans le vestiaire après Reims