Une star est jetée dehors, le PSG fait une annonce

Éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich, le PSG est tombé de haut. Marco Verratti, coupable de la perte de balle sur l’ouverture du score bavaroise, est pointé du doigt, notamment par Daniel Riolo qui veut le voir partir. Christophe Galtier a défendu son joueur en conférence de presse.

Nouvel échec pour le PSG. Battu 1-0 au Parc des Princes par le Bayern Munich, Paris n’est pas parvenu à inverser la tendance à l’Allianz Arena et s’est incliné 2-0. 5ème élimination en huitième de finale sur les sept dernières années pour le PSG qui, même avec Kylian Mbappé, n’aura pas inscrit le moindre but. Déjà dans le dur à l’aller, Marco Verratti a été coupable d’une erreur fatale mercredi soir puisqu’il a perdu le ballon sur l’ouverture du score du Bayern Munich.

Riolo se paye Verratti

Une perche tendue à Daniel Riolo qui, après la rencontre, n’a pas manqué de tailler le milieu de terrain du PSG. « Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! (…) Zaïre-Emery il a 16 ans, il lui met la misère », avait lancé l’éditorialiste sur RMC .

«Je n'incrimine pas Marco»