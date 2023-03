Ça chauffe au PSG, «il y a de la colère»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu par le Bayern Munich (0-2) mercredi, le PSG est sorti de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Une énorme frustration pour Christophe Galtier et ses joueurs. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Brest, l’entraîneur s’est dit déçu, mais pas résigné, motivé à l’idée d’aller chercher un onzième titre de champion de France.

Pour la cinquième fois en sept ans, le PSG dit adieu à la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Le bourreau se nomme cette fois-ci le Bayern Munich, vainqueur à l’aller (0-1) comme au retour (0-2). La déception est grande à Paris, où la C1 apparaît comme l’objectif ultime, autant pour les joueurs que pour les supporters, mais Christophe Galtier souhaite tourner la page. S’il se dit déçu, l’entraîneur du PSG veut désormais penser à la suite de la saison en Ligue 1.

« De la colère, aussi parce que vous êtes dans l'excitation et la déception »

« Il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire. De la colère, aussi parce que vous êtes dans l'excitation et la déception. Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin », a indiqué Christophe Galtier, à la veille d’affronter Brest.



« C'est comme ça »