«Il fume plus de clopes que moi» : L’énorme punchline lâchée sur ce joueur du PSG

Comme ses coéquipiers, Marco Verratti a sombré ce mercredi à l'Allianz Arena. L'Italien n'a pas su poser son jeu face au Bayern Munich et n'a pas pu aider son équipe à éviter la déroute. Le milieu de terrain s'est même rendu fautif sur le premier but bavarois. Pour Christophe Dugarry, trop c'est trop.

Comme la saison passée, le PSG s’est arrêté au stade des huitièmes de finale en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est incliné face au Bayern Munich ce mercredi (2-0) et a dit adieu à ses espoirs de ses qualifications. À l’instar de ses coéquipiers, Marco Verratti n’a pas pu empêcher cette déroute.

Verratti s'est noyé contre le Bayern Munich

Brouillon dans son jeu, l’Italien n’a presque jamais réussi à trouver Lionel Messi et Kylian Mbappé devant. Il est également en partie fautif sur le premier but du Bayern Munich, en se faisant prendre le ballon dans la surface de réparation parisienne. Pour Christophe Dugarry, c’est la goutte de trop.

«Il n’a pas progressé d’un iota»