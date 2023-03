Un projet hallucinant se prépare pour Messi

Pierrick Levallet

Sur le plan footballistique, les choses ne se passent pas comme prévu pour Lionel Messi. Éliminé par le Bayern Munich avec le PSG ce mercredi, l'Argentin va devoir reporter ses rêves de remporter une nouvelle Ligue des champions à plus tard. Mais en-dehors des terrains, La Pulga prépare un projet hallucinant.

Au PSG, tout ne se passe pas comme prévu pour Lionel Messi. L’Argentin vient de subir un nouvel échec cuisant en Ligue des champions après la défaite contre le Bayern Munich ce mercredi (2-0). Après la désillusion de la saison dernière dans cette compétition, La Pulga va devoir reporter encore ses rêves de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions.

Messi incarné dans un dessin animé ?

Mais en-dehors du football, les choses se passent à merveille pour Lionel Messi. À en croire les informations de Deadline , le septuple Ballon d’Or s’est mis d’accord avec Sony Music Entertainment pour produire une série animée sur lui-même. Lionel Messi sera mis en scène dans la peau d’un enfant aventureux à travers un jeu vidéo. Pour la star du PSG, c’est un rêve qui se réalise.

«Ce projet réalise un de mes rêves»