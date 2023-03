Bourreau du PSG, il éteint l’incendie

Thomas Bourseau

Malgré l’optimisme affiché par Kylian Mbappé avant le choc, le PSG n’a pas répondu présent à Munich et s’est fait surclasser par le Bayern de Kingsley Coman. L’ex-joueur du PSG a pris part à la nouvelle élimination de son ancien club, mais appelle au calme alors que la capitale s’embrase.

À l’image des propos de Kylian Mbappé au micro de Canal+ samedi dernier, le PSG était confiant de pouvoir inverser la tendance lors du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions à l’Allianz Arena. Après tout, ce ne fut pas mission impossible puisque le Bayern Munich ne s’était imposé au Parc des princes sur le score d’un but à zéro lors de la première manche le 14 février dernier.

Le PSG encore trop juste pour la Ligue des champions

Cependant, le PSG n’a pas vraiment existé sur la pelouse du Bayern Munich. Les hommes de Christophe Galtier ont relativement été bien contenus par le bloc équipe discipline du champion d’Allemagne qui a fini par faire craquer le PSG en seconde période pour s’imposer deux buts à zéro. Une contre-performance qui rendrait fou au Paris Saint-Germain au point d'une nouvelle fois chambouler l'organigramme selon Relevo alors que Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont demandé des comptes à l' After Foot sur RMC mercredi soir.

«Il faut juste laisser le temps faire son œuvre»