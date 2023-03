«Mbappé n'a servi à rien» : Désastre au PSG, il dégoupille

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné face au Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé n'a pas réussi à se montrer dangereux lors de la rencontre, Édouard Cissé a pointé du doigt la stratégie et le milieu de terrain de Christophe Galtier.

Après sa défaite (0-1) au Parc des Princes, le PSG se devait de l'emporter ce mercredi soir à l'Allianz Arena pour espérer valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, le Bayern s'est une nouvelle fois imposé (2-0).

Le milieu de terrain du PSG était inefficace

Arme fatale du PSG, Kylian Mbappé était inoffensif ce mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern, ne réussissant pas à malmener la défense bavaroise. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Édouard Cissé a expliqué pourquoi le numéro 7 du PSG est resté muet à l'Allianz Arena de Munich.

«Ce style de jeu est très stéréotypé»