Mbappé avait annoncé le fiasco du PSG, la preuve

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vécu une nouvelle désillusion européenne mercredi soir en sortant face au Bayern Munich, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un échec cuisant pour le club de la capitale qui, comme chaque année, nourrissait de grandes ambitions dans cette compétition. Mais Kylian Mbappé avait prédit ce fiasco très tôt dans la saison à en croire les révélations de Daniel Riolo.

Comme l’an passé contre le Real Madrid, ça ne passe pas pour le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Déjà dominée lors du match aller au Parc des Princes (0-1), l’équipe de Christophe Galtier s’est inclinée sur la pelouse du Bayern Munich mercredi (2-0) et dit une nouvelle fois adieux à ses rêves européens.

« Avec ce groupe-là, on n'ira nulle part »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a lâché ses vérités après l’élimination du PSG, et il a rappelé le discours fataliste de Kylian Mbappé prononcé en interne selon ses informations : « En début de saison, je vous disais que Mbappé avait dit à la fin du mercato : ‘avec ce groupe-là, on ira nulle part en LDC’ », confie Riolo.

« Il était déçu »