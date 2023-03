Coup dur pour Mbappé, le PSG s’avoue vaincu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Paris Saint-Germain comptait sur Kylian Mbappé pour venir à bout du Bayern Munich ce mercredi, la soirée ne s’est pas déroulée comme espérée dans le camp rouge et bleu. Comme l’avaient annoncé les Allemands, le numéro 7 parisien a bien été muselé par la défense bavaroise, permettant aux hommes de Julian Nagelsmann de l’emporter (2-0). Une victoire tactique reconnue par Christophe Galtier.

Avec Kylian Mbappé dans ses rangs, le PSG espérait pouvoir renverser le Bayern Munich en terres allemandes, mais comme à l’aller (0-1), les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés assez logiquement (0-2) et prennent la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Attendu après avoir débuté la phase aller sur le banc, Kylian Mbappé a vécu une soirée difficile, bien muselé par la défense bavaroise et plus précisément Dayot Upamecano.

« Mbappé ne va pas s'amuser demain », avait prévenu le Bayern

« Je pense que le monde entier aime le regarder. Mais si notre plan fonctionne, il ne va pas s'amuser demain », prévenait la veille du match Thomas Müller en conférence de presse. Le plan du Bayern Munich était donc le bon, et Christophe Galtier était obligé de le reconnaître à l’issue de la rencontre.

« La réussite tactique de Nagelsmann et son plan anti Mbappé ? Oui vous pouvez l’estimer », reconnaît l’entraîneur du PSG