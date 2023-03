Le PSG lance une révolution, voilà les raisons

La rédaction

Le PSG affronte ce mercredi le Bayern Munich en match retour des 8èmes de finale de Ligue des Champions. Si les Parisiens semblent avoir retrouvé un semblant de forme ces derniers temps, et qu’ils pourront compter sur la présence de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, les garanties défensives ne sont pas très élevées quant à elles. Le niveau de Sergio Ramos inquiète, mais Loïc Tanzi a tenu à rassurer les supporters parisiens;

C’est l’un des gros points faibles du PSG cette année. Le secteur défensif a coulé face à Nantes samedi dernier (victoire 4-2 des Parisiens). Impérial à l’aller, Sergio Ramos lui, n’est plus aussi impressionnant qu’à l’époque du Real Madrid. Mais Christophe Galtier pourrait avoir trouvé la solution concernant l’Espagnol.

Sergio Ramos moins fort qu’avant

Sur la plateforme du site de l’Équipe , Loïc Tanzi, journaliste spécialisé dans l’activité du PSG, répondait ce mercredi aux questions des lecteurs. Parmi eux, quelqu’un a réalisé ce constat concernant Sergio Ramos : « Le PSG ne prend-il pas un risque trop important en le faisant jouer titulaire en Ligue des Champions à ce stade de la compétition ? Peut-on réellement encore croire que Ramos a le niveau qu'il avait il y a 5 ans ? » .

Ramos « bien meilleur » dans une défense à 3 estime Loïc Tanzi