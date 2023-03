PSG : Clash avec Neymar, l’étonnant aveu du clan Mbappé

Axel Cornic

Après la défaite du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé avait fait une sortie assez remarquée, que certains ont interprété comme un avertissement lancé à son coéquipier Neymar. Elle a en tout cas animé les débats et revient au premier plan ce mercredi, alors que le PSG s’apprête à disputer le match retour face aux Allemands... sans sa star brésilienne !

Arrivés ensemble en 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont semblé s’éloigner au fil des années et la prolongation du Français en mai dernier, semble avoir cassé quelque chose entre eux. Le Brésilien serait en effet persuadé que Mbappé a réclamé son départ lors des négociations avec le PSG pour son nouveau contrat...

« Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien »

Les mois qui ont suivi n’ont en rien arrangé les choses, avec notamment un petit accrochage en marge d’un match de Ligue 1 en aout dernier. Un nouvel épisode s’est déroulé après le match aller contre le Bayern Munich, avec Kylian Mbappé qui avait déclaré : « Maintenant, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là-bas (à Munich) pour gagner chez eux et se qualifier. Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien ».

Neymar répond avec le poker et le fast-food

Cette phrase a coïncidé avec la présence de Neymar à un tournoi de poker organisé juste après la défaite du PSG en Ligue des Champions, mais ce qui a fait parler est surtout un cliché qui a fait le tour des réseaux sociaux ! On peut en effet y voir la star brésilienne en compagnie de ses proches au sein d’une célèbre chaîne de fast-foods d’origine américaine, et certain y ont vu une sorte de provocation à l’encontre de Mbappé.

« Sa sortie, il ne se la serait pas permise s’il n’était pas exemplaire »