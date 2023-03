PSG : Un «magicien» veut briser le rêve de Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu au Parc des Princes, le PSG doit inverser la tendance mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich. Si le club de la capitale pourra compter sur Kylian Mbappé, Jamal Musiala tentera de faire parler son talent. A seulement 20 ans, l’international allemand est déjà le maître à jouer de cette équipe munichoise.

C’est le grand soir pour le PSG. Ce mercredi, Paris se déplace en Bavière pour affronter le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Contrairement aux saisons précédentes, le PSG part cette fois avec un but de retard, une configuration inhabituelle qui pourrait presque retirer un peu de pression aux Parisiens. Remplaçant à l’aller, Kylian Mbappé sera bien titulaire, une excellente nouvelle pour le PSG, privé de Neymar. L’attaquant français est étincelant depuis son retour et cherche toujours à glaner sa première Ligue des Champions.

Musiala, le «magicien» munichois

Mais en face, le Bayern Munich a quelques arguments pour priver Kylian Mbappé d'un quart de finale. Jamal Musiala en fait partie. 20 ans seulement mais l’international allemand est déjà incontournable en club et en sélection. Thomas Müller n’a d’ailleurs pas peur de le dire, Musiala est un « authentique magicien ». Lancé par Hansi Flick, le milieu offensif bavarois a pris un rôle encore plus important depuis l’arrivée de Julian Nagelsmann. Et le PSG devra s’en méfier.

«Jamal peut préparer les buts et les marquer»