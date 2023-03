«Il écoute 8 tocards» : Il annonce une catastrophe au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé président du PSG lorsque le club a été racheté par le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi ne fait pas l'unanimité. Le dirigeant qatari est notamment pointé du doigt pour sa proximité avec certains joueurs, mais également pour ses choix qui n'ont pas toujours porté leurs fruits au sein du club de la capitale. Daniel Riolo dresse ainsi un constat radical sur le président parisien.

«C'est toujours le même président et il ne fait que des mauvais choix»

« Donc évidemment qu'on va repartir sur quelque chose qui va ressembler à un grand changement. Mais le problème c'est qu'on n'arrête pas de faire ça et qu'il n'y a jamais réellement de vrai changement parce que le président, c'est toujours le même et il ne fait que des mauvais choix, qu'il n'écoute personne alors qu'il a plein de gens qui lui parlent », lance l'éditorialiste de RMC dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de la Revue de l'After , avant d'en rajouter une couche sur Nasser Al-Khelaïfi.

«Lui il écoute les 8 tocards»