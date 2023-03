«On ne respecte pas assez», le PSG en prend plein la figure

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au PSG, certains problèmes subsistent. Pour Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur, le club parisien a tendance à oublier ses anciens, même si d'énormes efforts ont été consentis depuis quelques mois. Parti depuis chez INEOS, Jean-Claude Blanc avait donné son accord pour la création d'une association des anciens, dirigée par Bernard Lama.

Figure du PSG, Luis Fernandez a poussé un coup de gueule dans les colonnes de L'Equipe . Il concerne la place des anciens dans le projet parisien actuel. Alors que d'autres équipes européennes font appel à leurs légendes, le club parisien préfère viser d'autres profils, même si certaines initiatives ont été prises ces dernières années. Une association des anciens dirigée par Bernard Lama a été créée, mais pour Luis Fernandez, c'est loin d'être suffisant.

Le Qatar prépare un projet fou pour le PSG, la guerre est déclarée https://t.co/GS1Exk7QgP pic.twitter.com/f0gwAKdHkN — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« En France, on a tendance à mettre les anciens de côté »

« Je le regrette. En Espagne avec Butragueno, vice-président du Real Madrid, en Italie avec Paolo Maldini, directeur technique du Milan AC, ou en Allemagne, les clubs font davantage appel à leurs anciens. Mais en France, et pas qu’au PSG, on a tendance à les mettre de côté » a déclaré le consultant de beIN SPORTS.

« On ne respecte pas assez les gens qui ont servi »