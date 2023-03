Neymar : Il disjoncte complètement en direct, une polémique éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Christophe Dugarry a marqué les esprits pour son grand retour sur les antennes de RMC. Le champion du monde s'en est pris à Neymar, forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure à la cheville. Des propos, qui ont choqué certains auditeurs, mais aussi internautes. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé.

Le PSG a annoncé une terrible nouvelle ce lundi soir. Touché à la cheville, Neymar va devoir se faire opérer et manquera la fin de la saison. Mais pour certains observateurs, la blessure de l'international brésilien ne sera pas préjudiciable au PSG, bien au contraire. C'est notamment l'avis de Christophe Dugarry, qui a fait son retour sur les antennes de RMC ce lundi soir.

🚨 Le PSG responsable des blessures de Neymar ? 👇 pic.twitter.com/dF44nXANBQ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« Je le trouve insupportable dans son attitude »

« Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Je pense que c’est une chance incroyable pour Galtier car de toute façon, il aurait dû avoir à un moment ou un autre le courage de sortir Neymar. C’était la seule solution. Je pense que cette équipe est bien plus équilibrée à cinq derrière avec les deux de devants. Moi je ne suis pas objectif car je ne peux plus le voir Neymar, je n’y arrive plus, je le trouve insupportable dans ses dribbles, son attitude » a confié Dugarry lors de l'émission Rothen S'enflamme.

« À vomir ! »