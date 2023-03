C'est la fin pour Neymar, il l'annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau gravement blessé, Neymar va encore manquer la fin de saison du PSG. Une situation qui ne passe pas inaperçue du côté du Brésil où son avenir avec la Seleçao commence sérieusement à poser des questions. A tel point que le numéro 10 ne fasse plus du tout l'unanimité.

Auteur d'une très belle première partie de saison, Neymar a toutefois réalisé une Coupe du monde décevante, notamment à cause d'une blessure à la cheville. Et cela s'est ressenti en début d'année avec le PSG jusqu'à sa nouvelle blessure contre le LOSC qui devait initialement le tenir éloigné des terrains pendant quelques semaines. Finalement, il se fera opérer et va rater la fin de la saison. Une situation qui inquiète du côté du Brésil.

«Ravi que Neymar soit blessé» : Il jubile pour le PSG https://t.co/kBg6SuXZ1R pic.twitter.com/16cgk6Ajki — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

«Je ne le vois pas faire en 2026 ce que Messi a fait en 2022»

Chroniqueur pour UOL , Menon s'interroge désormais sur la suite de la carrière internationale de Neymar. « Maintenant, avec les blessures, que pouvez-vous attendre de Neymar à 34 ans en 2026 ? Le laisser en acteur principal serait un risque. Je ne le vois pas faire en 2026 ce que Lionel Messi a fait en 2022 », écrit-il avant de poursuivre.

«Est-il temps de dire adieu à Neymar ? Peut-être»