Messi et Mbappé lui font la misère au PSG, il hallucine

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2021, Nuno Mendes s'est rapidement imposé dans la capitale. Très prometteur, le Portugais compte néanmoins encore progresser et peaufiner son jeu. Il entend d'ailleurs se servir de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui lui rendent la tâche difficile à l'entraînement, afin de franchir un nouveau palier dans sa carrière.

Lors de l’été 2021, le PSG a réalisé un mercato de folie en s’attachant les services de plusieurs stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais le club de la capitale a également tenté un coup avec la jeunesse en recrutant Nuno Mendes. Pari réussi puisque le Portugais fait des merveilles à Paris depuis son arrivée.

Nuno Mendes a rejoint Messi, Mbappé et Neymar au PSG

En signant au PSG, Nuno Mendes a rejoint un effectif de stars. À l’entraînement, il doit notamment affronter régulièrement Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Les trois joueurs du PSG disposent de qualités techniques extraordinaires, ce qui rend la tâche difficile pour les défenseurs. Cependant, Nuno Mendes veut s’en servir pour évoluer.

«Neymar, Messi et Mbappé peuvent vous dépasser très facilement»