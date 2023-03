Lionel Messi l’annonce, le PSG tient son successeur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré leur affrontement lors du dernier Mondial, Lionel Messi et Kylian Mbappé se respectent énormément. A tel point que le champion du monde argentin considérerait son coéquipier au PSG comme son héritier. Le joueur parisien n'avait, également, pas tari d'éloges à l'égard de l'ancienne star du FC Barcelone, notamment au moment de son arrivée à Paris.

Ces derniers mois, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont, souvent, été opposés. La faute à leur duel en finale de Coupe du monde au Qatar. Certains journalistes avaient évoqué des tensions entre les deux hommes, suite notamment à l'épisode Emiliano Martinez, qui n'avait pas hésité à chambrer Mbappé dans le vestiaire argentin. Mais en réalité, les deux hommes entretiennent une relation très correcte. A en croire Florent Torchut, Messi lui voue un profond respect.





« Leo considère Kylian comme son successeur »

« Leo considère Kylian comme son successeur. Même s’ils ont des jeux très différents, il sait très bien que c’est lui qui va récupérer le trône. Lors de la cérémonie des trophées « The Best », Messi a bien pris le soin de féliciter Mbappé pour son extraordinaire année 2022. (...) Sur le terrain, les grands joueurs se comprennent toujours. On sait que la connexion Messi-Mbappé peut faire très mal à cette défense du Bayern » a déclaré le journaliste de L'Equipe , à Média Parisien. Torchut a, également, minimisé les rumeurs de supposées tensions entre les deux stars du PSG.

La vérité sur leur relation