«Confirmé par l'entourage de Messi» : Révélations sur l'avenir de la star du PSG

Thibault Morlain

Tandis que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au PSG, cela laisse la porte ouverte à d'autres prétendants. Le FC Barcelone rêve ainsi de rapatrier l'Argentin. Une rencontre entre Joan Laporta, président du Barça, et le père de Messi a même été évoquée dernièrement. Une mise au point a alors été effectuée à ce sujet.

L'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses rumeurs. Tandis qu'une prolongation au PSG est évoquée, il est également question d'un possible retour au FC Barcelone. Ça s'est d'ailleurs dernièrement enflammé à ce sujet. En effet, de l'autre côté des Pyrénées, on avait révélé que Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, avait rencontré Joan Laporta, président blaugrana.

Un clash éclate au PSG, il vide son sac https://t.co/4DhCwtFzLR pic.twitter.com/CheXJUG2Ce — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« Le PSG est le seul club à avoir formulé à Jorge Messi une offre »

Dans des propos accordés à Média Parisien , Florent Torchut a répondu à propos de ces rumeurs sur Lionel Messi et le FC Barcelone. Proche du clan Messi, le journaliste L'Equipe a expliqué : « Ce qui m’a été confirmé par l’entourage du joueur, c’est qu’à l’heure actuelle, le PSG est le seul club à avoir formulé à Jorge Messi une offre de contrat pour la saison prochaine. Ni le Barca, ni l’Inter Miami, ni même les Newell’s Old Boys ne discutent avec lui. Les informations que j’ai, c’est que Jorge a passé quelques heures à Barcelone, il y a un peu plus de deux semaines, dans la foulée de son passage par Paris, mais pour des motifs professionnels et familiaux. Les bureaux de la société qui gère les intérêts de Leo Messi se trouvent là-bas, tout comme le frère de Leo et donc les petits-enfants de Jorge ».

« Renouer le contact en vue de l’organisation d’un match hommage au Camp Nou »