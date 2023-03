Zidane - PSG : Un conflit éclate au Qatar

La rédaction

Les rumeurs autour de la succession de Mauricio Pochettino avaient rythmé l'actualité du PSG l'année dernière. Comme annoncé par le 10Sport.com, les responsables parisiens, basés à Doha, militaient pour une arrivée de Zinédine Zidane. Mais Nasser Al-Khelaïfi a pris le contre-pied et tenté de faire venir Thiago Motta, son ancien joueur.

Ancien entraîneur du LOSC ou encore de l'ASSE, Christophe Galtier a débarqué au PSG l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino. S'il semble avoir été le premier choix de Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, le technicien français n'était pas celui de Nasser Al-Khelaïfi.

« Al-Khelaïfi voulait Motta »

Agent historique de Thiago Motta, Dario Canovi a annoncé que le président du PSG avait tenté de recruter son client. « L’an dernier et il y a deux ans, il était tout proche d’entraîner le PSG. Al-Khelaïfi le voulait, c’est la vérité, et ce ne serait pas trop tôt, il connaît tout du PSG. Sur le terrain et en dehors. Tout » a-t-il déclaré à TMW.

L'émir penchait pour Zidane

Mais d'autres dirigeants du PSG, basés à Doha, n'auraient pas validé cette idée. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Zinédine Zidane était le grand rêve de l'émir du Qatar, qui avait tout fait pour le recruter. Malheureusement pour lui, le champion du monde 1998 n'était pas emballé par le projet sportif parisien.