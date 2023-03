EXCLU : Kimpembe change d’agent, le PSG continue de pousser

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe a vu son avenir relancé par une grave blessure. Une rupture du tendon d’Achille qui va le tenir éloigné des terrains de longs mois. Pour autant, Paris souhaite toujours le prolonger et discute désormais avec les nouveaux représentants du Français pour tenter de trouver un accord.

Presnel Kimpembe ne rejouera pas avant l’automne prochain. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, le champion du monde va passer par la case opération et convalescence de 6 à 7 mois. Une absence qui relance totalement son avenir. Kimpembe arrive en effet en fin de contrat (juin 2024). L’idée d’un départ, qui commençait à germer, pourrait être remise en question.

EXCLU @le10sport : Marquinhos va parapher un nouveau contrat avec le PSG jusqu’en 2027 !Il s’approche ainsi du top 5 des plus gros salaires du club https://t.co/1nV8I6AfPA — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 27, 2023

Kimpembe très sollicité

A 27 ans, après avoir construit toute sa carrière au PSG, Presnel Kimpembe s’interroge depuis de longs mois sur la suite qu’il souhaite se donner. Comme révélé par le10sport.com le 27 septembre dernier, des clubs comme la Juventus Turin et Manchester United ont tenté une approche l’été dernier. Chelsea était également de la partie. Des clubs qui ont pris la température et fait naître une réflexion dans la tête du Parisien. Partir pour tenter le frisson ailleurs ou oser une carrière entièrement dévouée aux couleurs parisiennes.

Changement d’agent

Pour faire un choix, Presnel Kimpembe a d’abord pris une grande décision. Selon nos informations, le Français a organisé un changement important dans la gestion de sa carrière puisqu’il vient de changer d’agent. Un renouvellement de son entourage qui aura une influence dans ses décisions et dans la suite de son aventure au PSG.

Paris veut toujours le prolonger