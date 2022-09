Mercato - PSG

PSG : Après Chelsea, deux autres géants ont tenté Kimpembe !

Publié le 27 septembre 2022 à 09h00 par Alexis Bernard

Au cœur d’un été qui s’est avéré mouvementé, Presnel Kimpembe n’a pas uniquement vu Chelsea tenter sa chance. Selon nos informations exclusives, deux autres grosses cylindrées européennes étaient également sur les talons du défenseur du PSG, qui discute actuellement pour prolonger son contrat.

Pendant que le PSG tentait de faire venir Milan Skriniar, la concurrence européenne s’est engouffrée dans une possible brèche pour essayer de mettre la main sur Presnel Kimpembe. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2024, le champion du monde n’a pas encore éclairci son avenir avec son club formateur. De grosses cylindrées ont donc tenté de le séduire dans la perspective d’un transfert cet été. En première ligne, il y a effectivement eu Chelsea, piloté à l’époque par l’ancien coach de Presnel Kimpembe, Thomas Tuchel.

La Juventus et Manchester étaient aussi là

Selon nos sources, le dossier Kimpembe n’a pas uniquement été travaillé par Chelsea. Sur la scène européenne, deux gros mastodontes ont également tenté leur chance. Toujours en Angleterre, c’est Manchester United qui a mis le nez dans les affaires parisiennes. Soucieux de renforcer un axe central défaillant, les Mancuniens ont pris la température du dossier Kimpembe. En Italie, au moment de céder Mathijs de Ligt au Bayern Munich, la Juventus Turin a imaginé une opération Kimpembe pour prendre la succession du Néerlandais.

This has to be the greatest tackle of all time, kimpembe stopping a 4 vs 1 situation 😳pic.twitter.com/CHHzou1R7I — 999 IQ moment in football (@TBackfooty) September 20, 2022

Début des discussions pour prolonger

Pour Manchester United comme pour la Juventus Turin, les discussions n’ont pas été aussi loin qu’avec Chelsea. Et le dossier s’est rapidement refermé puisque le PSG n’était pas vendeur. Depuis le départ, en effet, Paris a exprimé son désir de voir Presnel Kimpembe rester. Luis Campos et l’entourage du Français avaient prévu de se voir à la sortie du mercato. Nos sources indiquent que cela a été effectivement le cas. Des discussions informelles, pour le moment, mais qui ont le mérite de lancer le mouvement d’une possible prolongation dans les semaines ou mois à venir.

Kimpembe prêt à rester

Actuellement blessé, Presnel Kimpembe est en convalescence et prépare son retour dans la perspective des échéances à venir, avec le PSG bien sûr, mais avec l’équipe de France surtout, la Coupe du Monde approchant à grand pas. Pour la suite, le Français est ouvert. Il se sent prêt à rester au PSG et à poursuivre sa belle aventure parisienne. Ses représentants n’ont pas encore reçu d’offre, pour le moment, mais ça ne serait tarder. Pour la suite, Luis Campos s’attachera à dessiner les contours d’une prolongation de contrat et ainsi verrouiller la situation de Kimpembe, aujourd’hui lié à Paris jusqu’en juin 2024.