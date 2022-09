Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real Madrid veut chiper un compatriote de Neymar

Publié le 27 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

À Paris, on apprécie les talents brésiliens. En atteste la présence de Neymar dans l’effectif. Luis Campos aurait également des vues sur Andrey Santos et Endrick. Cependant, pour ce qui est du dernier cité, le PSG ne mènerait certainement pas la danse.

Officiellement nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos semble garder un oeil avisé sur les pépites du football brésilien. C’est en effet ce que le10sport.com vous a révélé le 21 juin dernier avec l’intérêt du PSG pour Andrey Santos (18 ans).

Le PSG sur le coup pour Endrick ?

Et le milieu offensif de Vasco de Gama que le FC Barcelone suit également toujours selon nos informations, n’est pas l’unique talent auriverde qui plairait à Luis Campos. D’après SPORT , le PSG en pincerait pour Endrick, talent à forte renommée de Palmeiras.

Endrick a le même agent que Vinicius Jr