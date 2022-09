Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar peut remercier Campos et Galtier

Publié le 27 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Cet été, cela a énormément bougé au PSG lors du marché des transferts. Luis Campos et Christophe Galtier sont notamment arrivés pour diriger le nouveau projet parisien. Et grâce à eux, différents joueurs ont acceptés de rejoindre le PSG. Cela a notamment été le cas de Carlos Soler, qui a quitté Valence pour la capitale française, convaincu par Campos et Galtier.

Jusqu'à présent, Carlos Soler n'avait connu que Valence. Formé au sein du club Che, le milieu de terrain espagnol était devenu l'un des cadres de l'équipe. Une belle aventure qui a toutefois pris fin lors du dernier mercato estival. Alors que Soler aurait aimé rester à Valence, les conditions n'étaient pas réunies et il a fini par être transféré au PSG. Luis Campos et Christophe Galtier ne sont d'ailleurs pas étrangers à cette opération.

« J'ai parlé avec le directeur sportif et avec l'entraîneur »

Pour Levante EMV , Carlos Soler est revenu sur les coulisses de son choix de rejoindre le PSG. Et l'international espagnol a notamment révélé ses discussions avec Luis Campos et Christophe Galtier. De quoi alors le convaincre de s'engager avec le PSG et quitter Valence. « J'ai parlé avec le directeur sportif et avec l'entraîneur. Ils m'ont dit qu'ils changeaient les choses en interne, qu'ils voulaient un projet ambitieux pour les prochaines années. Evidemment pour continuer à gagner la Ligue 1, la Coupe, mais pour aller aussi chercher la Ligue des Champions. Et avec ces objectifs en tête, avoir un effectif compétitif à tous les niveaux. J'ai parlé avec les deux (Campos et Galtier), ils m'ont convaincu de venir car il y avait beaucoup de matchs et que je jouerai », explique Soler.

« Ils m'ont dit qu'ils me voulaient pour compléter l'effectif »