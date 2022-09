Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Parti cet été, il s’enflamme pour son choix

Publié le 27 septembre 2022 à 06h45 par Thomas Bourseau

Abdou Diallo a plié bagages à l’intersaison comme plein d’autres membres du loft du PSG. De quoi pousser le Sénégalais à nouveau défi qu’il a tenu à expliquer en interview lui qui a été considérablement sollicité sur le mercato avant de signer à Leipzig.

En marge du mercato estival, le PSG a mené à bien une grosse opération dégraissage d’effectif. Abdou Diallo a pris part à ladite opération et s’en est allé en prêt du côté du RB Leipzig. Un choix que le champion d’Afrique des nations a justifié ces dernières heures.

«Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases»

Pour Carré Foot , Abdou Diallo a révélé avoir eu plusieurs touches sur le marché estival des transferts, mais que le RB Leipzig était pour lui le choix le plus judicieux. « J'ai eu pas mal de sollicitations tout l'été. J'ai été très exigeant parce que je ne voulais pas me tromper, et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable, ça joue la Ligue des Champions, et ça joue les premiers rôles en Bundesliga ».

«Un championnat que je connaissais»