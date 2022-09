Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé, le Real Madrid met sa menace à exécution

Publié le 27 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Selon les derniers échos, le Real Madrid serait en train de passer à autre chose pour Kylian Mbappé. Après l'échec du dernier mercato estival, les Merengue ne semblent plus être si à fond que cela pour le crack du PSG bien que les portes pourraient se rouvrir à nouveau. Mais Mbappé n'aurait donc plus grâce aux yeux de Florentino Pérez qui avait pourtant été très clair...

Dernièrement, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. En effet, suite aux révélations concernant son contrat avec le PSG, le crack de Bondy s'est retrouvé au centre des rumeurs et un possible transfert. Mbappé pourrait alors partir libre en 2024 ou bien être transféré dès 2023. Une nouvelle chance à saisir pour le Real Madrid ? Cet été, la Casa Blanca était tombée de très haut après avoir été snobée par Kylian Mbappé, mais voilà qu'une nouvelle occasion pourrait se présenter à Florentino Pérez.

Mercato - PSG : Après son départ de Paris, il justifie son transfert https://t.co/2qEicXn9qs pic.twitter.com/1zjUOExMpt — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Le Real Madrid passe à autre chose

Mais encore faut-il que le Real Madrid soit encore intéressé par Kylian Mbappé. Et à en croire les dernières informations en provenance d'Espagne, cela ne serait plus forcément le cas actuellement. En effet, comme l'avait révélé Mundo Deportivo , Mbappé ne serait aujourd'hui plus une priorité aux yeux du Real Madrid. Ayant actuellement Vinicius Jr en grande forme, les Merengue estimeraient ne pas avoir besoin du numéro 7 du PSG, se concentrant alors sur d'autres dossiers.

Florentino Pérez avait prévenu

Finalement, cette fois, c'est le Real Madrid qui pourrait snober Kylian Mbappé. Un choix fort mais qui n'est pas si inattendu que cela. En effet, si l'on remonte durant le feuilleton Mbappé de cet été, il avait notamment expliqué que Florentino Pérez avait été très clair avec le joueur du PSG : s'il venait à refuser le train madrilène, il pourrait bien ne pas se présenter à nouveau. C'est donc ce qui est en train de se passer entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Après 3 rendez-vous manqués (2017, 2021 et 2022), le dossier pourrait donc être entériné.