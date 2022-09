Foot - Mercato - PSG

Campos s'attaque au «nouveau Neymar», une terrible nouvelle tombe

Publié le 26 septembre 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Après avoir recruté Neymar en 2017, le PSG cherche à recruter son successeur. Comme le confirme la presse espagnole, le club parisien fait partie des équipes susceptibles d'accueillir Endrick, sous contrat avec Palmeiras et présenté comme un crack dans son pays. Mais dans ce dossier, le Real Madrid semble en pole position grâce à Vinicius Jr.

.La presse brésilienne l'annonce : Endrick va marquer l'histoire de son pays et du football européen. Pourtant, ce jeune attaquant de 16 ans n'a toujours pas intégré l'équipe première de Palmeiras. Pourquoi alors un tel engouement ? Dans les catégories jeunes, cet attaquant a sauté les étapes et enquillé les buts. Ses qualités de percussion et de finition ont impressionné les observateurs, mais aussi les journalistes. Endrick a déjà fait la UNE de plusieurs quotidiens sportifs, qui n'hésitent pas à le comparer à Neymar ou même à Pelé.

Une énorme bataille se prépare pour Endrick

Ces bonnes paroles ont traversé l'Atlantique pour atterrir en Europe, notamment à Paris. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos garde un œil sur Endrick. Selon les informations de Sport, le club de la capitale aimerait l'accueillir dans les prochains mois, mais la concurrence est rude. Dans ce dossier, on trouve les plus grandes formations du continent comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City, même si ce dernier semble avoir une longueur de retard sur ses concurrents en raison de la présence d'Erling Haaland.

Le Real Madrid a un avantage grâce à Vinicius Jr

Pour connaître le fin mot de l'histoire, il faudra attendre 2024. Comme annoncé par son agent, Endrick ne rejoindra pas l'Europe avant 2024, lorsqu'il aura atteint la majorité. Mais une tendance se dégage selon Marca. Le Real Madrid aurait une longueur d'avance et serait le favori dans ce dossier. La raison ? Le représentant d'Endrick, Federico Pena, est aussi l'agent de Vinicius Jr, star de la formation merengue. L'agent avait d'ailleurs fait le point sur l'avenir de sa pépite.

Un transfert en 2024