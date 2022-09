Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Après son transfert, Mandanda provoque un coup de gueule

Publié le 26 septembre 2022 à 23h10 par Thibault Morlain

Cet été, Steve Mandanda a donc choisi de changer d'air. Le portier a quitté l'OM, où il ne voulait pas continuer dans l'ombre de Pau Lopez. Le Français a alors pris la direction de Rennes. Une mauvaise nouvelle pour... Alfred Gomis. Désormais loin dans la hiérarchie des gardiens rennais, le Sénégalais n'a pas caché sa frustration.

Une page s'est tournée à l'OM avec le départ de la légende Steve Mandanda. Ne voulant pas revivre un exercice similaire au précédent durant lequel il est devenu la doublure de Pau Lopez, le champion du monde a fait ses valises. Et Mandanda a ainsi quitté l'OM pour rejoindre Rennes et retrouver un rôle de numéro 1.

« Prendre du plaisir et être sur le terrain »

Rejouer, c'était l'objectif de Steve Mandanda en quittant l'OM pour Rennes. En effet, récemment, le protégé de Bruno Génésio expliquait : « C’était avant tout dans l’optique de prendre du plaisir et d’être sur le terrain. D’être dans un endroit où on se sent important et où je joue, où je prends du plaisir. Ce sont les choses qui m’ont amené à venir ici ».

Content d’être à nouveau sur le terrain avec mes frère et célébrer la victoire avec un clean sheet.C’est dommage de ne pas pouvoir le faire au quotidien comme je l’ai toujours fait.Merci au supporters présent et à ceux qui comme toujours ont étais derrière nous.#Allezleslions pic.twitter.com/rUesOag2Pf — Alfred Gomis (@AlfredGom1s) September 25, 2022

« Dommage de ne pas pouvoir le faire au quotidien »