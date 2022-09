Foot - Mercato - PSG

Après le PSG, un projet colossal est confirmé pour le Qatar

Publié le 26 septembre 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Propriétaire du PSG depuis près de dix ans, le Qatar serait prêt à mettre la main sur un autre club européen. Un membre de la famille royale serait proche de racheter la Sampdoria selon des sources proches du dossier, mal en point en Serie A. Mais de son côté, la presse italienne évoque des négociations loin d'être concrètes.

L'agence italienne Ansa a été le premier média à évoquer la prise de contrôle de la Sampdoria par Khalid Faleh Al Thani, membre de la famille royale du Qatar. Partie intégrante de ce projet, Francesco Di Silvio a confirmé cette opération. « Le cheikh existe, la proposition existe. Toute la famille royale approuve l'opération. Nous prévoyons de boucler ce dossier avec la Sampdoria dans les dix premiers jours d'octobre » a déclaré ce producteur de films italiens.

Mercato : Après le PSG, le Qatar proche de boucler un deal colossal ? La réponse tombe https://t.co/kVtWfydtaJ pic.twitter.com/a8k3S2UwpF — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

La presse italienne jette un froid sur la vente de la Sampdoria

Après le PSG, le Qatar pourrait s'offrir un autre club européen. Mais selon la Gazzetta dello Sport, ce dossier ne serait pas si avancé. Ce proche de l'émir n'aurait pas transmis suffisamment de garanties bancaires au cabinet d'audit chargé de cette vente.

Le clan Al-Thani confirme