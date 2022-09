Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos reçoit une grande réponse pour ce crack à 60M€

Publié le 26 septembre 2022 à 19h15 par Dan Marciano

Présenté comme le futur du football mondial dans son pays, le Brésil, Endrick fait tourner la tête des plus grandes équipes européennes. Son transfert n'interviendra qu'en 2024, mais plusieurs équipes auraient avancé leurs pions comme le PSG. Le club parisien va devoir encore attendre avant de connaître le dénouement de ce feuilleton.

Le PSG se serait déjà positionné, comme les plus grandes équipes européennes, dans un dossier, qui devrait faire parler. Agé seulement de 16 ans et sous contrat avec Palmeiras, Endrick est promis à un brillant avenir en Europe. Le PSG, mais aussi le Real Madrid et le FC Barcelone ont déjà pris rendez-vous et contacté son entourage.

Mercato : PSG, Real Madrid... Une terrible bataille se prépare pour le « nouveau Neymar » https://t.co/nYpZsQHOLG pic.twitter.com/iVNE5CU14s — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Le clan Endrick lâche une première réponse

Comme annoncé par Marca , son agent, Federico Pena, aurait été sollicité ces derniers mois. Mais le représentant d'Endrick aurait lâché la même réponse aux prétendants : aucune décision ne sera prise à court terme. Et pour cause, le Brésilien aurait l'intention de quitter Palmeiras en 2024, après avoir atteint la majorité.

« Il ne pourra partir qu'en juillet 2024 »