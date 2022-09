Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos déjà sous pression pour ce crack à 60M€ ?

Cherchant à préparer l’avenir du club, le PSG songerait déjà à recruter des profils jeunes et prometteurs. Dans cette optique, le club de la capitale penserait à Endrick, la pépite de 16 ans de Palmeiras. Toutefois, un autre cador européen lorgnerait également l’attaquant brésilien. Et cette équipe aurait déjà prévu une date pour passer à l’action.

Le marché des transferts n’a fermé ses portes que depuis quelques semaines, mais le PSG songerait déjà à quelques coups pour les prochains mercato. D’ailleurs, la direction parisienne voudrait préparer l’avenir du club de la capitale et penserait donc à certains profils jeunes et prometteurs. Dans cette optique, le PSG s’intéresserait de près à Endrick, 16 ans. Doté d’un grand potentiel, l’attaquant brésilien de Palmeiras affole déjà l’Europe. Cependant, le club de la capitale ne serait pas la seule équipe à penser à Endrick.

Just 16 years old… 🔥How long before Endrick is bought by one of the Europe’s top clubs'#HalaMadrid #Barca #AFC #MUFC #MCFC #LFC #THFC #CFC #MiaSanMia pic.twitter.com/fiiRm1TMN0