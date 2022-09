Foot - Mercato - PSG

Barré par Donnarumma, Navas reçoit une terrible nouvelle

Publié le 22 septembre 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Alors qu’il était censé partir lors du dernier mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au Paris Saint-Germain. Le Napoli a en effet tout tenté pour décrocher un prêt, mais ne semble pas vraiment regretter son échec, puisqu’Alex Meret semble prendre toujours plus d’importance au club… au point de faire oublier la piste menant au gardien du PSG.

On prend les même et on recommence. Comme la saison dernière, le PSG peut compter sur deux gardiens de très haut niveau avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Cette fois, la situation semble avoir changé, puisque Christophe Galtier a clairement expliqué que l’Italien sera son seul et unique titulaire, avec le Costaricien qui devra donc se contenter de jouer ses doublures.

Un détail a empêché Navas de rejoindre le Napoli

Il aurait très bien pu éviter cela, puisque lors du dernier mercato le Napoli semblait déterminé à le recruter. Les médias italiens avaient même annoncé que Keylor Navas avait trouvé un accord pour un prêt de deux ans, mais c’est finalement un désaccord avec le PSG qui aurait tout fait capoter.

Meret met fin aux espoirs du PSG