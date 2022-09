Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit un message fracassant pour son chouchou

Publié le 23 septembre 2022 à 01h15 par Axel Cornic

Annoncé comme l’un des grands objectifs de Luis Campos pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, Rafael Leao devrait bientôt décider son avenir. Son contrat se termine en effet en juin 2024 et si l’AC Milan souhaite le prolonger au plus vite, pour le moment les négociations semblent extrêmement compliquées.

Après le Portugal et la France, Rafael Leao est en train d’exploser en Italie. Acteur important du Scudetto de l’AC Milan, l’attaquant s’est fait un nom en Serie A, au point d’attiser l’intérêt de très gros clubs. C’est le cas du PSG, où Luis Campos aimerait le recruter après l’avoir déjà attiré au LOSC par le passé.

Mercato - PSG : Contrairement à Campos, Leonardo avait réglé un énorme chantier https://t.co/3IROwsr66Q pic.twitter.com/JLAv56czJj — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Leao veut 7M€ pour prolonger

Conscient de cet intérêt suscité par leur jeune star, les dirigeants milanais ont très tôt ouvert des discussions avec son agent Jorge Mendes, afin de prolonger un contrat qui se termine en 2024. Or, Rafael Leao réclamerait au moins 7M€ pour rester à l’AC Milan, soit beaucoup plus que les deux gros salaires du club que sont Divock Origi et Theo Hernandez, qui émargent à 4M€ net.

L’énorme pessimisme du nouveau patron du Milan