Une occasion en or va se présenter pour ce grand rêve de Campos

Publié le 22 septembre 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rafael Leao pourrait bien être l’un des gros dossiers des prochains mois. Il ne manque pas de prétendants, puisque si Luis Campos aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, Chelsea serait prêt à faire des folies pour l’arracher à l’AC Milan. Une fenêtre de tir pourrait bientôt se présenter…

Est-ce que l’AC Milan réussira à retenir Rafael Leao ? Après avoir refusé une offre de 85M€ formulée cet été par Chelsea, les Champions d’Italie en titre sentent la menace du PSG planer, avec Luis Campos qui ne connaît que trop bien l’attaquant de 23 ans. L’idée serait de le prolonger au plus vite, mais cela semble être plus facile à dire qu’à faire.

Un Milan de plus en plus pessimiste

D’après les informations de Calciomercato.com , au sein de l’AC Milan on serait de plus en plus inquiets concernant l’avenir de Rafael Leao. Ce dernier serait très heureux de prolonger son contrat, mais ses demandes semblent pour le moment être beaucoup trop importantes pour son club.

Pourrait vendre Leao cet hiver

Ainsi, le portail transalpin explique qu’une décision importante pourrait être prise cet automne. Certains dirigeants de l’AC Milan seraient en effet persuadés que la meilleure solution serait de vendre Rafael Leao lors du prochain mercato hivernal, afin de pouvoir tirer le maximum d’argent de son transfert.