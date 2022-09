Foot - Mercato - PSG

PSG : Une bataille royale se prépare pour le rêve de Campos

Publié le 21 septembre 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Actuellement à l’AC Milan, Rafael Leao se retrouve au centre d’un triangle explosif. Luis Campos souhaiterait en effet le recruter au Paris Saint-Germain, alors que Chelsea aurait l’intention de repartir à l’attaque cet hiver après l’échec du mercato estival et que son club s’efforce de trouver une solution, pour prolonger un contrat qui se termine en 2024.

Devenu une véritable attraction de la Serie A à seulement 23 ans, Rafael Leao se retrouve à un tournant décisif de sa carrière. Son contrat avec l’AC Milan se termine dans un an et demi et cet été déjà, il a eu l’occasion de se lancer un nouveau défi. Luis Campos aurait en effet aimé l’attirer au PSG après l’avoir recruté au LOSC en 2018, mais c’est surtout Chelsea qui a poussé, avec une offre dépassant les 80M€.

Chelsea va revenir à la charge cet hiver

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le club londonien n’aurait pas du tout lâché le morceau après son échec estival. Bien au contraire, puisque le propriétaire Todd Boehly aurait d’ores et déjà planifié une autre offre importante pour faire plier l’AC Milan, lors du mercato hivernal.

Une prolongation qui traîne ?

Le plus grand obstacle pour le PSG, devrait toutefois être l’AC Milan. Dès la fin du mercato estival, les dirigeants milanais semblent avoir ouvert les négociations avec l’entourage de Leao, afin de prolonger son contrat. Elles continueraient à avancer, mais pour le moment La Gazzetta explique qu’il est encore trop tôt pour voir l’ombre d’un accord.

