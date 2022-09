Foot - Mercato - PSG

Après son échec, Al-Khelaïfi revient à la charge pour Skriniar

Publié le 21 septembre 2022 à 15h10 par Pierrick Levallet

Cet été, Luis Campos cherchait à faire venir Milan Skriniar pour renforcer le secteur défensif de Christophe Galtier. Mais le conseiller sportif du PSG, face à l’intransigeance de l’Inter dans les négociations. Toutefois, Nasser-Khelaïfi n’aurait pas abandonné ce dossier, bien au contraire. Et il tenterait même de jouer un vilain tour aux Nerazzurri.

À l’issue du mercato estival, Luis Campos a bouclé quelques coups intéressants pour renforcer l’effectif du PSG. Toutefois, le conseiller sportif parisien, comme Christophe Galtier, n’est pas vraiment satisfait de son recrutement de l’été. Luis Campos ciblait encore quelques profils, notamment dans le secteur défensif où il cherchait à attirer un nouveau défenseur central.

Mercato - PSG : Après son transfert raté, Skriniar ne fait plus l’unanimité https://t.co/Lyr5VmlHpH pic.twitter.com/83qbrYjmzK — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Campos a subi un échec cuisant avec Skriniar...

De ce fait, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar et il a tout tenté pour le faire venir au PSG. Mais le conseiller sportif parisien n’a rien pu faire face à l’intransigeance de l’Inter dans les négociations. Le Portugais a donc essuyé un échec cuisant dans ce dossier cet été, mais ce n’est pas pour autant qu’il a abandonné.

... Mais il tente encore sa chance