Le dernier gros coup du mercato révèle les coulisses de son arrivée

Publié le 21 septembre 2022 à 12h45 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé au PSG le dernier jour du mercato, Carlos Soler découvre petit à petit le club de la capitale. Pour la première fois de sa carrière, l’international espagnol va jouer dans un championnat étranger. L’ancien joueur de Valence est d’ailleurs revenu sur son transfert à Paris.

C’est sûrement le transfert qui a le plus surpris cet été du côté du PSG. En toute fin de mercato, Luis Campos a bouclé l’arrivée de Carlos Soler. Ancien capitaine de Valence, l’international espagnol était une référence en Liga mais son nom n’avait jamais été associé au PSG. Pour autant, Carlos Soler est aujourd’hui un joueur parisien.

Carlos Soler va devoir s’imposer au PSG

Même s’il n’est pas amené à être titulaire immédiatement, Carlos Soler ambitionne forcément de gratter un maximum de temps de jeu. Avant ça, il devra s’adapter au PSG et à ce nouveau championnat, lui qui découvre l’étranger après avoir fait toute sa carrière en Espagne.

« C’est un pas en avant dans ma carrière »